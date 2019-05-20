FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13434 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05495 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5575 BHD BAHREYN DİNARI 16.0367 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6458 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4368 BRL BREZİLYA REALİ 1.4740 CZK ÇEK KORUNASI 0.26183 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11464 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42092 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00506 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1967 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08676 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90871 HKD HONG KONG DOLARI 0.77016 IQD IRAK DİNARI 0.00507 ISK İZLANDA KRONU 0.04896 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01596 HUF MACAR FORİNTİ 0.02069 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10969 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4475 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31596 EGP MISIR LİRASI 0.35509 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.8144 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5700 RSD SIRP DİNARI 0.05720 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3922 SYP SURİYE LİRASI 0.01173 THB TAYLAND BAHTI 0.18981 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7297 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23118 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5351 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6927 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9534

PARTNERÖyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!Öyle bir zayıfladı ki 12 yaşındaki kilosunu yarısına indi!
TOBB/Çiğdemli: Piramit yapılar öğrenci ve ev hanımlarını etkiliyorTOBB/Çiğdemli: Piramit yapılar öğrenci ve ev hanımlarını etkiliyor
ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendiATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Fiyat farkı şaşırtıyor! 40 lira ucuz ödeyebilirsiniz

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Düzenlemeler bu hafta Meclis'te

Kırmızı mercimek alacak

Kırmızı mercimek alacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulmalı”

“Gelir eşitsizliği mücadelesinde yeni politikalar oluşturulmalı”

TOBB/Çiğdemli: Piramit yapılar öğrenci ve ev hanımlarını etkiliyor

TOBB/Çiğdemli: Piramit yapılar öğrenci ve ev hanımlarını etkiliyor

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

ATAMALAR - Çeşitli sektörlerde şirket yönetimleri yenilendi

'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'

'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'

Yurt dışı üretici fiyatlarında Nisan’da yıllık artış yüzde 33.43 (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında Nisan’da yıllık artış yüzde 33.43 (2)

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıkladı

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.