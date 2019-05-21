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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 15:50 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13384 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05494 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5650 BHD BAHREYN DİNARI 16.0421 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6465 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4381 BRL BREZİLYA REALİ 1.4744 CZK ÇEK KORUNASI 0.26150 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11509 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41893 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00507 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1818 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08676 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.90770 HKD HONG KONG DOLARI 0.77049 IQD IRAK DİNARI 0.00507 ISK İZLANDA KRONU 0.04892 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01593 HUF MACAR FORİNTİ 0.02062 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10957 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4448 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31706 EGP MISIR LİRASI 0.35521 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.8113 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5648 RSD SIRP DİNARI 0.05717 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3859 SYP SURİYE LİRASI 0.01174 THB TAYLAND BAHTI 0.18932 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7305 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23123 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5302 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6795 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9348

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