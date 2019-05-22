TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13579 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05550 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5848 BHD BAHREYN DİNARI 16.1316 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6557 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4604 BRL BREZİLYA REALİ 1.5011 CZK ÇEK KORUNASI 0.26337 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11595 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42327 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1948 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08724 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.91449 HKD HONG KONG DOLARI 0.77475 IQD IRAK DİNARI 0.00510 ISK İZLANDA KRONU 0.04904 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01606 HUF MACAR FORİNTİ 0.02080 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.11040 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4529 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31982 EGP MISIR LİRASI 0.35933 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.8177 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5779 RSD SIRP DİNARI 0.05757 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4117 SYP SURİYE LİRASI 0.01180 THB TAYLAND BAHTI 0.19038 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7401 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23154 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5778 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6837 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9549
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