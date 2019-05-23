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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13663 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05582 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6137 BHD BAHREYN DİNARI 16.2619 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6691 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4836 BRL BREZİLYA REALİ 1.5118 CZK ÇEK KORUNASI 0.26451 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11672 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42431 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00515 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.2069 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08764 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.91933 HKD HONG KONG DOLARI 0.78112 IQD IRAK DİNARI 0.00514 ISK İZLANDA KRONU 0.04934 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01618 HUF MACAR FORİNTİ 0.02089 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.11100 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4623 MXN MEKSİKA PESOSU 0.32226 EGP MISIR LİRASI 0.36319 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00073 PEN PERU YENİ SOLU 1.8333 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5855 RSD SIRP DİNARI 0.05792 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4379 SYP SURİYE LİRASI 0.01190 THB TAYLAND BAHTI 0.19173 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7541 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23244 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.6470 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6958 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9801

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