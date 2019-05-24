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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13469 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05554 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5786 BHD BAHREYN DİNARI 16.1044 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6528 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4538 BRL BREZİLYA REALİ 1.5038 CZK ÇEK KORUNASI 0.26285 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11627 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42031 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1823 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08730 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.91405 HKD HONG KONG DOLARI 0.77349 IQD IRAK DİNARI 0.00509 ISK İZLANDA KRONU 0.04909 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01600 HUF MACAR FORİNTİ 0.02083 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10986 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4495 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31875 EGP MISIR LİRASI 0.35998 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00072 PEN PERU YENİ SOLU 1.8127 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5797 RSD SIRP DİNARI 0.05757 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4088 SYP SURİYE LİRASI 0.01178 THB TAYLAND BAHTI 0.19059 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7371 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23027 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5629 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6837 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9696

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