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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13508 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05509 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5630 BHD BAHREYN DİNARI 16.0407 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6456 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.4402 BRL BREZİLYA REALİ 1.4951 CZK ÇEK KORUNASI 0.26184 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11568 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41388 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00509 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1673 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08673 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.91127 HKD HONG KONG DOLARI 0.77018 IQD IRAK DİNARI 0.00507 ISK İZLANDA KRONU 0.04878 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01588 HUF MACAR FORİNTİ 0.02071 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10999 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4431 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31665 EGP MISIR LİRASI 0.35894 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00071 PEN PERU YENİ SOLU 1.8040 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5755 RSD SIRP DİNARI 0.05734 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3886 SYP SURİYE LİRASI 0.01173 THB TAYLAND BAHTI 0.19011 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7295 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22812 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.5255 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6732 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9595

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