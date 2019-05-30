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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 15:49 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13343 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05375 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4947 BHD BAHREYN DİNARI 15.7257 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6141 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3661 BRL BREZİLYA REALİ 1.4908 CZK ÇEK KORUNASI 0.25551 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11368 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40595 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00498 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1137 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08484 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88946 HKD HONG KONG DOLARI 0.75540 IQD IRAK DİNARI 0.00497 ISK İZLANDA KRONU 0.04767 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01556 HUF MACAR FORİNTİ 0.02032 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10732 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4143 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31010 EGP MISIR LİRASI 0.35333 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00070 PEN PERU YENİ SOLU 1.7661 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5395 RSD SIRP DİNARI 0.05598 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2977 SYP SURİYE LİRASI 0.01151 THB TAYLAND BAHTI 0.18641 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6964 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22008 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3622 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6362 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8617

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