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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13167 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05330 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4580 BHD BAHREYN DİNARI 15.5609 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5971 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3336 BRL BREZİLYA REALİ 1.4713 CZK ÇEK KORUNASI 0.25335 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11239 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39881 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00492 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1080 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08420 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88135 HKD HONG KONG DOLARI 0.74799 IQD IRAK DİNARI 0.00492 ISK İZLANDA KRONU 0.04727 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01533 HUF MACAR FORİNTİ 0.02016 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10605 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4000 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29846 EGP MISIR LİRASI 0.34962 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7438 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5258 RSD SIRP DİNARI 0.05544 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2531 SYP SURİYE LİRASI 0.01138 THB TAYLAND BAHTI 0.18533 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6786 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21849 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2744 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6144 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8162

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