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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13010 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05387 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4428 BHD BAHREYN DİNARI 15.4922 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5901 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3345 BRL BREZİLYA REALİ 1.5046 CZK ÇEK KORUNASI 0.25660 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11232 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38754 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00493 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1395 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08405 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88754 HKD HONG KONG DOLARI 0.74486 IQD IRAK DİNARI 0.00489 ISK İZLANDA KRONU 0.04725 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01522 HUF MACAR FORİNTİ 0.02048 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10700 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4042 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29586 EGP MISIR LİRASI 0.34808 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7469 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5410 RSD SIRP DİNARI 0.05584 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2734 SYP SURİYE LİRASI 0.01133 THB TAYLAND BAHTI 0.18625 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6712 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21826 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2379 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6225 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8692

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