FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12891 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05376 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4096 BHD BAHREYN DİNARI 15.3496 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5748 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3272 BRL BREZİLYA REALİ 1.4884 CZK ÇEK KORUNASI 0.25513 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11133 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39136 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00489 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1211 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08329 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88254 HKD HONG KONG DOLARI 0.73819 IQD IRAK DİNARI 0.00485 ISK İZLANDA KRONU 0.04657 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01506 HUF MACAR FORİNTİ 0.02040 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10633 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3895 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30186 EGP MISIR LİRASI 0.34554 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.7350 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5330 RSD SIRP DİNARI 0.05543 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2379 SYP SURİYE LİRASI 0.01123 THB TAYLAND BAHTI 0.18495 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6550 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21885 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1584 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6145 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8067

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Hazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.34 milyar lira borçlandıHazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.34 milyar lira borçlandı
THY Venezuela seferlerini artırdıTHY Venezuela seferlerini artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Onlar pilot olamayacak!

Onlar pilot olamayacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda

Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda

Hazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.34 milyar lira borçlandı

Hazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.34 milyar lira borçlandı

THY Venezuela seferlerini artırdı

THY Venezuela seferlerini artırdı

ODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta yüzde 55 daraldı

ODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta yüzde 55 daraldı

Yapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesi

Yapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesi

Gazetecilikten ödüllü bal üreticiliğine

Gazetecilikten ödüllü bal üreticiliğine

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.