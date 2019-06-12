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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12991 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05382 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4217 BHD BAHREYN DİNARI 15.3982 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5804 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3420 BRL BREZİLYA REALİ 1.5054 CZK ÇEK KORUNASI 0.25659 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11176 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39314 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00491 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1287 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08373 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88661 HKD HONG KONG DOLARI 0.74216 IQD IRAK DİNARI 0.00486 ISK İZLANDA KRONU 0.04645 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01510 HUF MACAR FORİNTİ 0.02044 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10689 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3962 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30312 EGP MISIR LİRASI 0.34656 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.7414 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5420 RSD SIRP DİNARI 0.05570 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2555 SYP SURİYE LİRASI 0.01127 THB TAYLAND BAHTI 0.18579 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6609 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21930 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1874 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6199 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8190

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