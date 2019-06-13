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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13357 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05397 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4374 BHD BAHREYN DİNARI 15.4749 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5876 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3530 BRL BREZİLYA REALİ 1.5079 CZK ÇEK KORUNASI 0.25750 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11245 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39286 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00493 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1283 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08388 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88865 HKD HONG KONG DOLARI 0.74492 IQD IRAK DİNARI 0.00489 ISK İZLANDA KRONU 0.04656 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01518 HUF MACAR FORİNTİ 0.02046 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10709 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3996 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30417 EGP MISIR LİRASI 0.34759 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.7495 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5472 RSD SIRP DİNARI 0.05586 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2694 SYP SURİYE LİRASI 0.01132 THB TAYLAND BAHTI 0.18670 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6686 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22014 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2252 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6248 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8302

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