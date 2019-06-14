TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13530 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05442 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4706 BHD BAHREYN DİNARI 15.6247 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6030 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3794 BRL BREZİLYA REALİ 1.5300 CZK ÇEK KORUNASI 0.25957 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11323 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39774 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00497 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1489 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08438 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89449 HKD HONG KONG DOLARI 0.75221 IQD IRAK DİNARI 0.00493 ISK İZLANDA KRONU 0.04685 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01533 HUF MACAR FORİNTİ 0.02061 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10794 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4130 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30656 EGP MISIR LİRASI 0.35131 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7666 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5585 RSD SIRP DİNARI 0.05623 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3062 SYP SURİYE LİRASI 0.01143 THB TAYLAND BAHTI 0.18893 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6847 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22267 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3045 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6376 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8463
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