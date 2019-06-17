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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13360 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05418 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4634 BHD BAHREYN DİNARI 15.5854 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5996 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3648 BRL BREZİLYA REALİ 1.5076 CZK ÇEK KORUNASI 0.25810 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11242 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39653 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00495 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1304 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08399 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89078 HKD HONG KONG DOLARI 0.75043 IQD IRAK DİNARI 0.00492 ISK İZLANDA KRONU 0.04663 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01532 HUF MACAR FORİNTİ 0.02047 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10698 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4062 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30654 EGP MISIR LİRASI 0.35053 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7556 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5483 RSD SIRP DİNARI 0.05597 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2863 SYP SURİYE LİRASI 0.01140 THB TAYLAND BAHTI 0.18751 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6812 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22221 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2873 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6278 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8233

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