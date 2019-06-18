TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13295 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05378 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4230 BHD BAHREYN DİNARI 15.5135 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5916 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3596 BRL BREZİLYA REALİ 1.5149 CZK ÇEK KORUNASI 0.25557 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11230 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39934 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00493 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.1075 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08387 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88371 HKD HONG KONG DOLARI 0.74626 IQD IRAK DİNARI 0.00492 ISK İZLANDA KRONU 0.04626 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01523 HUF MACAR FORİNTİ 0.02031 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10636 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3981 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30590 EGP MISIR LİRASI 0.34882 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7458 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5370 RSD SIRP DİNARI 0.05554 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2649 SYP SURİYE LİRASI 0.01135 THB TAYLAND BAHTI 0.18657 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6728 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22152 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2481 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6175 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8068
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