TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13465 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05392 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4525 BHD BAHREYN DİNARI 15.5426 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5946 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3534 BRL BREZİLYA REALİ 1.5174 CZK ÇEK KORUNASI 0.25599 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11283 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40304 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00498 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0971 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08404 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88634 HKD HONG KONG DOLARI 0.74865 IQD IRAK DİNARI 0.00491 ISK İZLANDA KRONU 0.04637 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01533 HUF MACAR FORİNTİ 0.02025 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10654 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4034 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30612 EGP MISIR LİRASI 0.35049 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00069 PEN PERU YENİ SOLU 1.7562 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5382 RSD SIRP DİNARI 0.05568 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2831 SYP SURİYE LİRASI 0.01137 THB TAYLAND BAHTI 0.18728 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6758 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22207 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2611 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6232 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8215
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