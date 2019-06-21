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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13379 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05391 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4169 BHD BAHREYN DİNARI 15.3817 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5781 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3336 BRL BREZİLYA REALİ 1.5100 CZK ÇEK KORUNASI 0.25619 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11264 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40466 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00499 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0927 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08335 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88632 HKD HONG KONG DOLARI 0.74192 IQD IRAK DİNARI 0.00486 ISK İZLANDA KRONU 0.04636 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01532 HUF MACAR FORİNTİ 0.02024 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10629 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1,397 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30420 EGP MISIR LİRASI 0,34732 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1,7508 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1,5401 RSD SIRP DİNARI 0,05567 SGD SİNGAPUR DOLARI 4,2702 SYP SURİYE LİRASI 0,01125 THB TAYLAND BAHTI 0,18811 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1,6586 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0,22144 JOD ÜRDÜN DİNARI 81759 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 16083 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3,8015

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