TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13436 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05386 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3891 BHD BAHREYN DİNARI 15.2578 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5653 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3187 BRL BREZİLYA REALİ 1.5050 CZK ÇEK KORUNASI 0.25588 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11188 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40094 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00497 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0497 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08283 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88557 HKD HONG KONG DOLARI 0.73603 IQD IRAK DİNARI 0.00482 ISK İZLANDA KRONU 0.04630 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01518 HUF MACAR FORİNTİ 0.02020 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10651 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3888 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30043 EGP MISIR LİRASI 0.34428 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7410 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5403 RSD SIRP DİNARI 0.05559 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2463 SYP SURİYE LİRASI 0.01116 THB TAYLAND BAHTI 0.18713 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6451 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21962 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1094 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5963 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7976
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