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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13658 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05406 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4162 BHD BAHREYN DİNARI 15.3794 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5778 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3439 BRL BREZİLYA REALİ 1.5151 CZK ÇEK KORUNASI 0.25813 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11278 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40515 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00502 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0515 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08355 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89157 HKD HONG KONG DOLARI 0.74232 IQD IRAK DİNARI 0.00486 ISK İZLANDA KRONU 0.04662 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01530 HUF MACAR FORİNTİ 0.02037 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10721 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3980 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30126 EGP MISIR LİRASI 0.34657 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00068 PEN PERU YENİ SOLU 1.7554 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5508 RSD SIRP DİNARI 0.05597 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2816 SYP SURİYE LİRASI 0.01125 THB TAYLAND BAHTI 0.18869 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6582 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22120 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1743 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6083 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8477

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