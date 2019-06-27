TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13523 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05366 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4021 BHD BAHREYN DİNARI 15.3091 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5713 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3301 BRL BREZİLYA REALİ 1.5007 CZK ÇEK KORUNASI 0.25812 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11264 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40832 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00500 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0181 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08355 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88746 HKD HONG KONG DOLARI 0.73871 IQD IRAK DİNARI 0.00484 ISK İZLANDA KRONU 0.04633 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01517 HUF MACAR FORİNTİ 0.02028 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10672 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3928 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30193 EGP MISIR LİRASI 0.34509 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7460 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5430 RSD SIRP DİNARI 0.05570 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2632 SYP SURİYE LİRASI 0.01120 THB TAYLAND BAHTI 0.18748 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6514 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22059 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1406 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6103 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8610
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