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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 15:42 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13395 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05243 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3434 BHD BAHREYN DİNARI 15.0518 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5442 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2605 BRL BREZİLYA REALİ 1.4767 CZK ÇEK KORUNASI 0.25174 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11090 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40128 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00486 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0149 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08226 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86648 HKD HONG KONG DOLARI 0.72682 IQD IRAK DİNARI 0.00475 ISK İZLANDA KRONU 0.04522 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01483 HUF MACAR FORİNTİ 0.01983 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10465 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3706 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29728 EGP MISIR LİRASI 0.34148 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.7235 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5091 RSD SIRP DİNARI 0.05440 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1839 SYP SURİYE LİRASI 0.01101 THB TAYLAND BAHTI 0.18503 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6229 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21663 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0001 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5861 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7793

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