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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13364 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05208 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3211 BHD BAHREYN DİNARI 14.9451 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5339 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2387 BRL BREZİLYA REALİ 1.4646 CZK ÇEK KORUNASI 0.24996 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11009 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39939 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00482 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0051 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08184 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85994 HKD HONG KONG DOLARI 0.72261 IQD IRAK DİNARI 0.00472 ISK İZLANDA KRONU 0.04490 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01465 HUF MACAR FORİNTİ 0.01972 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10395 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3621 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29628 EGP MISIR LİRASI 0.33910 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.7123 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4992 RSD SIRP DİNARI 0.05402 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1545 SYP SURİYE LİRASI 0.01093 THB TAYLAND BAHTI 0.18428 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6121 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21662 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9468 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5776 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7693

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