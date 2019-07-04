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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 15:56 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13318 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05177 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3000 BHD BAHREYN DİNARI 14.8493 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5241 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2167 BRL BREZİLYA REALİ 1.4620 CZK ÇEK KORUNASI 0.24844 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10952 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40028 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9994 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08169 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85393 HKD HONG KONG DOLARI 0.71892 IQD IRAK DİNARI 0.00469 ISK İZLANDA KRONU 0.04459 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01462 HUF MACAR FORİNTİ 0.01957 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10329 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3546 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29491 EGP MISIR LİRASI 0.33690 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6993 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4890 RSD SIRP DİNARI 0.05368 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1280 SYP SURİYE LİRASI 0.01086 THB TAYLAND BAHTI 0.18269 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6018 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21685 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8962 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5702 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7420

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