TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13702 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05265 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3763 BHD BAHREYN DİNARI 15.1931 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5594 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2816 BRL BREZİLYA REALİ 1.4986 CZK ÇEK KORUNASI 0.25189 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11157 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40466 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00486 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0168 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08342 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86899 HKD HONG KONG DOLARI 0.73432 IQD IRAK DİNARI 0.00480 ISK İZLANDA KRONU 0.04535 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01491 HUF MACAR FORİNTİ 0.01979 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10432 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3834 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30188 EGP MISIR LİRASI 0.34549 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7406 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5112 RSD SIRP DİNARI 0.05463 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2132 SYP SURİYE LİRASI 0.01112 THB TAYLAND BAHTI 0.18606 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6389 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22407 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0787 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6037 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8047
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