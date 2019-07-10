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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13738 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05282 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3854 BHD BAHREYN DİNARI 15.2411 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5636 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2898 BRL BREZİLYA REALİ 1.5112 CZK ÇEK KORUNASI 0.25191 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11157 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40493 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00486 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0117 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08373 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87111 HKD HONG KONG DOLARI 0.73485 IQD IRAK DİNARI 0.00481 ISK İZLANDA KRONU 0.04539 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01494 HUF MACAR FORİNTİ 0.01976 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10448 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3878 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29962 EGP MISIR LİRASI 0.34515 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7436 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5072 RSD SIRP DİNARI 0.05474 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2182 SYP SURİYE LİRASI 0.01115 THB TAYLAND BAHTI 0.18632 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6433 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22181 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1006 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6068 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7891

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