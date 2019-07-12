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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13660 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05254 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3580 BHD BAHREYN DİNARI 15.1102 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5509 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2696 BRL BREZİLYA REALİ 1.5174 CZK ÇEK KORUNASI 0.25040 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11137 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40796 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0024 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08301 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86667 HKD HONG KONG DOLARI 0.72820 IQD IRAK DİNARI 0.00477 ISK İZLANDA KRONU 0.04515 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01485 HUF MACAR FORİNTİ 0.01967 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10423 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3851 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29844 EGP MISIR LİRASI 0.34277 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7335 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5013 RSD SIRP DİNARI 0.05446 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1876 SYP SURİYE LİRASI 0.01106 THB TAYLAND BAHTI 0.18433 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6300 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22068 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0349 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6044 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7975

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