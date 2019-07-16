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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13467 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05249 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3645 BHD BAHREYN DİNARI 15.1466 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5539 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2709 BRL BREZİLYA REALİ 1.5198 CZK ÇEK KORUNASI 0.25049 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11214 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41175 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00484 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9992 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08308 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86670 HKD HONG KONG DOLARI 0.73013 IQD IRAK DİNARI 0.00478 ISK İZLANDA KRONU 0.04520 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01489 HUF MACAR FORİNTİ 0.01966 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10442 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3883 MXN MEKSİKA PESOSU 0.30098 EGP MISIR LİRASI 0.34392 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7368 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5048 RSD SIRP DİNARI 0.05442 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.2050 SYP SURİYE LİRASI 0.01108 THB TAYLAND BAHTI 0.18475 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6331 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22002 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0506 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6096 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8380

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