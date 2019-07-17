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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 16:02 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13357 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05230 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3587 BHD BAHREYN DİNARI 15.1192 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5513 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2638 BRL BREZİLYA REALİ 1.5131 CZK ÇEK KORUNASI 0.24967 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11146 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40797 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9923 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08275 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86517 HKD HONG KONG DOLARI 0.72913 IQD IRAK DİNARI 0.00478 ISK İZLANDA KRONU 0.04517 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01485 HUF MACAR FORİNTİ 0.01957 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10423 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3849 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29863 EGP MISIR LİRASI 0.34243 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00067 PEN PERU YENİ SOLU 1.7334 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4991 RSD SIRP DİNARI 0.05435 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1857 SYP SURİYE LİRASI 0.01106 THB TAYLAND BAHTI 0.18413 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6303 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22019 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0366 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6092 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8319

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