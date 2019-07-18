TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13402 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05228 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3577 BHD BAHREYN DİNARI 15.1151 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5508 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2621 BRL BREZİLYA REALİ 1.5136 CZK ÇEK KORUNASI 0.24975 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11150 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40721 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00484 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9882 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08265 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86507 HKD HONG KONG DOLARI 0.72891 IQD IRAK DİNARI 0.00477 ISK İZLANDA KRONU 0.04529 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01481 HUF MACAR FORİNTİ 0.01958 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10420 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3846 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29886 EGP MISIR LİRASI 0.34294 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.7332 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5004 RSD SIRP DİNARI 0.05430 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1871 SYP SURİYE LİRASI 0.01105 THB TAYLAND BAHTI 0.18447 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6298 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21871 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0343 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6081 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8404
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