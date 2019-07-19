TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13304 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05172 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3225 BHD BAHREYN DİNARI 14.9561 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5346 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2322 BRL BREZİLYA REALİ 1.5157 CZK ÇEK KORUNASI 0.24775 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11048 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40475 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00480 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9572 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08192 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85693 HKD HONG KONG DOLARI 0.72216 IQD IRAK DİNARI 0.00472 ISK İZLANDA KRONU 0.04506 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01464 HUF MACAR FORİNTİ 0.01946 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10311 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3703 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29653 EGP MISIR LİRASI 0.33915 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.7169 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4872 RSD SIRP DİNARI 0.05379 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1483 SYP SURİYE LİRASI 0.01094 THB TAYLAND BAHTI 0.18310 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6128 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21903 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9501 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5943 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8174
Okuyucu Yorumları 0 yorum