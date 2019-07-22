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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13386 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05198 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3442 BHD BAHREYN DİNARI 15.0538 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5446 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2504 BRL BREZİLYA REALİ 1.5149 CZK ÇEK KORUNASI 0.24907 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11100 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40834 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00482 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9720 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08232 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86068 HKD HONG KONG DOLARI 0.72647 IQD IRAK DİNARI 0.00475 ISK İZLANDA KRONU 0.04545 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01477 HUF MACAR FORİNTİ 0.01956 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10379 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3794 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29830 EGP MISIR LİRASI 0.34167 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.7297 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4967 RSD SIRP DİNARI 0.05403 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1698 SYP SURİYE LİRASI 0.01101 THB TAYLAND BAHTI 0.18394 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6233 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22111 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0021 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6055 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8466

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