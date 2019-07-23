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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13405 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05215 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3310 BHD BAHREYN DİNARI 15.0755 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5470 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2621 BRL BREZİLYA REALİ 1.5189 CZK ÇEK KORUNASI 0.24862 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11120 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40924 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00482 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9531 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08246 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85958 HKD HONG KONG DOLARI 0.72770 IQD IRAK DİNARI 0.00479 ISK İZLANDA KRONU 0.04539 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01477 HUF MACAR FORİNTİ 0.01950 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10397 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3800 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29786 EGP MISIR LİRASI 0.34197 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.7261 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4940 RSD SIRP DİNARI 0.05394 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1672 SYP SURİYE LİRASI 0.01103 THB TAYLAND BAHTI 0.18396 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6262 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22179 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0179 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6079 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8236

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