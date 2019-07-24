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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13419 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05233 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3709 BHD BAHREYN DİNARI 15.1681 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5569 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2486 BRL BREZİLYA REALİ 1.5157 CZK ÇEK KORUNASI 0.24941 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11185 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41095 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00486 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9652 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08292 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86262 HKD HONG KONG DOLARI 0.73195 IQD IRAK DİNARI 0.00479 ISK İZLANDA KRONU 0.04688 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01488 HUF MACAR FORİNTİ 0.01956 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10461 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3885 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29884 EGP MISIR LİRASI 0.34440 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.7375 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4980 RSD SIRP DİNARI 0.05404 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1915 SYP SURİYE LİRASI 0.01110 THB TAYLAND BAHTI 0.18516 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6363 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22439 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0659 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6235 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8344

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