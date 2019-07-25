TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13318 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05203 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3421 BHD BAHREYN DİNARI 15.1353 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5529 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2390 BRL BREZİLYA REALİ 1.5122 CZK ÇEK KORUNASI 0.24853 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11160 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40901 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00483 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9568 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08265 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85839 HKD HONG KONG DOLARI 0.72999 IQD IRAK DİNARI 0.00478 ISK İZLANDA KRONU 0.04665 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01483 HUF MACAR FORİNTİ 0.01949 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10435 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3864 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29976 EGP MISIR LİRASI 0.34401 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.7354 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4922 RSD SIRP DİNARI 0.05384 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1763 SYP SURİYE LİRASI 0.01107 THB TAYLAND BAHTI 0.18475 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6321 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22402 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0454 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6194 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8198
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