TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13064 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05180 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3371 BHD BAHREYN DİNARI 15.0169 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5413 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2168 BRL BREZİLYA REALİ 1.4983 CZK ÇEK KORUNASI 0.24682 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11097 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39991 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9322 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08218 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85353 HKD HONG KONG DOLARI 0.72415 IQD IRAK DİNARI 0.00474 ISK İZLANDA KRONU 0.04645 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01470 HUF MACAR FORİNTİ 0.01931 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10357 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3743 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29712 EGP MISIR LİRASI 0.34126 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00066 PEN PERU YENİ SOLU 1.7161 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4774 RSD SIRP DİNARI 0.05355 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1374 SYP SURİYE LİRASI 0.01099 THB TAYLAND BAHTI 0.18325 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6199 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22289 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9851 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6082 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7609
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