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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.13015 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05151 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3199 BHD BAHREYN DİNARI 14.9398 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5334 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1967 BRL BREZİLYA REALİ 1.4914 CZK ÇEK KORUNASI 0.24451 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11039 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39592 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00476 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9236 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08188 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84867 HKD HONG KONG DOLARI 0.72035 IQD IRAK DİNARI 0.00472 ISK İZLANDA KRONU 0.04609 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01463 HUF MACAR FORİNTİ 0.01915 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10303 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3654 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29530 EGP MISIR LİRASI 0.34037 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.7061 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4637 RSD SIRP DİNARI 0.05323 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1063 SYP SURİYE LİRASI 0.01093 THB TAYLAND BAHTI 0.18248 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6115 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22322 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.9439 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5977 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7299

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