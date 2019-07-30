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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12740 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05110 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2879 BHD BAHREYN DİNARI 14.7950 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5180 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1682 BRL BREZİLYA REALİ 1.4746 CZK ÇEK KORUNASI 0.24246 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10965 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.39309 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00472 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8902 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08099 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84253 HKD HONG KONG DOLARI 0.71277 IQD IRAK DİNARI 0.00467 ISK İZLANDA KRONU 0.04602 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01449 HUF MACAR FORİNTİ 0.01897 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10200 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3517 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29267 EGP MISIR LİRASI 0.33692 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6917 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4487 RSD SIRP DİNARI 0.05282 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0693 SYP SURİYE LİRASI 0.01082 THB TAYLAND BAHTI 0.18101 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5954 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22250 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8645 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5965 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6896

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