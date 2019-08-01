TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12749 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05059 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2930 BHD BAHREYN DİNARI 14.8144 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5209 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1459 BRL BREZİLYA REALİ 1.4651 CZK ÇEK KORUNASI 0.23947 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10913 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38558 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00469 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8970 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08085 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83471 HKD HONG KONG DOLARI 0.71393 IQD IRAK DİNARI 0.00468 ISK İZLANDA KRONU 0.04529 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01451 HUF MACAR FORİNTİ 0.01888 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10113 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3476 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29080 EGP MISIR LİRASI 0.33694 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00064 PEN PERU YENİ SOLU 1.6911 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4342 RSD SIRP DİNARI 0.05240 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0623 SYP SURİYE LİRASI 0.01084 THB TAYLAND BAHTI 0.18088 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5984 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22001 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8794 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5869 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6595
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