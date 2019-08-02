TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12610 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05103 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2934 BHD BAHREYN DİNARI 14.8170 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5205 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1535 BRL BREZİLYA REALİ 1.4540 CZK ÇEK KORUNASI 0.24082 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10832 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38023 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00466 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9052 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08024 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84002 HKD HONG KONG DOLARI 0.71374 IQD IRAK DİNARI 0.00469 ISK İZLANDA KRONU 0.04551 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01446 HUF MACAR FORİNTİ 0.01898 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10112 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3436 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28924 EGP MISIR LİRASI 0.33691 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00065 PEN PERU YENİ SOLU 1.6787 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4421 RSD SIRP DİNARI 0.05270 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0570 SYP SURİYE LİRASI 0.01084 THB TAYLAND BAHTI 0.18163 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5983 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21879 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8786 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5991 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6448
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