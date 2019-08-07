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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12132 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05073 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2365 BHD BAHREYN DİNARI 14.5642 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4948 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1195 BRL BREZİLYA REALİ 1.3875 CZK ÇEK KORUNASI 0.23912 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10507 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36954 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00452 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8804 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07746 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83290 HKD HONG KONG DOLARI 0.70032 IQD IRAK DİNARI 0.00460 ISK İZLANDA KRONU 0.04504 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01417 HUF MACAR FORİNTİ 0.01890 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10002 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3108 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28100 EGP MISIR LİRASI 0.33197 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.6267 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4240 RSD SIRP DİNARI 0.05226 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9713 SYP SURİYE LİRASI 0.01066 THB TAYLAND BAHTI 0.17836 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5710 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21697 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7444 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5771 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5322

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