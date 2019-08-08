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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 15:55 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12041 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05051 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2298 BHD BAHREYN DİNARI 14.5337 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4917 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1143 BRL BREZİLYA REALİ 1.3818 CZK ÇEK KORUNASI 0.23771 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10512 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36207 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00453 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8669 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07752 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83045 HKD HONG KONG DOLARI 0.69874 IQD IRAK DİNARI 0.00459 ISK İZLANDA KRONU 0.04465 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01413 HUF MACAR FORİNTİ 0.01886 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10023 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3093 MXN MEKSİKA PESOSU 0.27982 EGP MISIR LİRASI 0.33102 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.6170 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4180 RSD SIRP DİNARI 0.05210 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9596 SYP SURİYE LİRASI 0.01063 THB TAYLAND BAHTI 0.17816 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5678 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21709 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7282 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5737 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5344

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