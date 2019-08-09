TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.12144 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05068 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2341 BHD BAHREYN DİNARI 14.5508 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.4932 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1210 BRL BREZİLYA REALİ 1.3983 CZK ÇEK KORUNASI 0.23807 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10558 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36099 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00453 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.8755 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07745 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83154 HKD HONG KONG DOLARI 0.69971 IQD IRAK DİNARI 0.00460 ISK İZLANDA KRONU 0.04476 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01415 HUF MACAR FORİNTİ 0.01892 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10035 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3110 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28183 EGP MISIR LİRASI 0.33147 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.6259 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4226 RSD SIRP DİNARI 0.05222 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9687 SYP SURİYE LİRASI 0.01065 THB TAYLAND BAHTI 0.17854 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5696 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.21851 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.7374 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5770 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5595
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