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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 15:39 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09253 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05137 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2870 BHD BAHREYN DİNARI 14.7915 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5182 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1632 BRL BREZİLYA REALİ 1.3764 CZK ÇEK KORUNASI 0.24020 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10583 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36500 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00459 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9163 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07819 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.84158 HKD HONG KONG DOLARI 0.71110 IQD IRAK DİNARI 0.00467 ISK İZLANDA KRONU 0.04509 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01439 HUF MACAR FORİNTİ 0.01906 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10201 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3298 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28432 EGP MISIR LİRASI 0.33588 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.6418 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4178 RSD SIRP DİNARI 0.05280 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0150 SYP SURİYE LİRASI 0.01082 THB TAYLAND BAHTI 0.18079 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5955 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22153 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8652 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5852 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5901

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