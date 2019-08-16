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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09692 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05075 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2497 BHD BAHREYN DİNARI 14.7070 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5090 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1415 BRL BREZİLYA REALİ 1.3891 CZK ÇEK KORUNASI 0.23869 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10592 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36525 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00459 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9054 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07793 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83154 HKD HONG KONG DOLARI 0.70702 IQD IRAK DİNARI 0.00466 ISK İZLANDA KRONU 0.04462 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01433 HUF MACAR FORİNTİ 0.01892 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10143 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3270 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28352 EGP MISIR LİRASI 0.33442 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.6344 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4162 RSD SIRP DİNARI 0.05218 SGD SİNGAPUR DOLARI 3.9997 SYP SURİYE LİRASI 0.01076 THB TAYLAND BAHTI 0.17953 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5865 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22027 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8316 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5627 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5700

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