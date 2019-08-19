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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10181 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05116 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.2906 BHD BAHREYN DİNARI 14.8079 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5198 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.1691 BRL BREZİLYA REALİ 1.3946 CZK ÇEK KORUNASI 0.24040 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00039 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10654 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.36377 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00462 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9118 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07818 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.83897 HKD HONG KONG DOLARI 0.71170 IQD IRAK DİNARI 0.00468 ISK İZLANDA KRONU 0.04501 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01442 HUF MACAR FORİNTİ 0.01903 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10212 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3365 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28356 EGP MISIR LİRASI 0.33619 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.6521 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4179 RSD SIRP DİNARI 0.05265 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.0310 SYP SURİYE LİRASI 0.01083 THB TAYLAND BAHTI 0.18099 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.5973 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22166 JOD ÜRDÜN DİNARI 7.8738 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.5748 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.5823

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