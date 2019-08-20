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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10412 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05217 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3656 BHD BAHREYN DİNARI 15.1446 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5545 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2294 BRL BREZİLYA REALİ 1.4012 CZK ÇEK KORUNASI 0.24519 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10914 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37158 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00473 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9487 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07959 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85678 HKD HONG KONG DOLARI 0.72803 IQD IRAK DİNARI 0.00479 ISK İZLANDA KRONU 0.04581 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01476 HUF MACAR FORİNTİ 0.01932 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10445 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3648 MXN MEKSİKA PESOSU 0.28797 EGP MISIR LİRASI 0.34334 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.6860 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4515 RSD SIRP DİNARI 0.05372 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1196 SYP SURİYE LİRASI 0.01108 THB TAYLAND BAHTI 0.18553 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6337 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22711 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0544 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6208 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6594

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