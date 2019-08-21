TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10421 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05231 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3686 BHD BAHREYN DİNARI 15.1579 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5559 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2352 BRL BREZİLYA REALİ 1.4095 CZK ÇEK KORUNASI 0.24600 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10950 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37643 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00475 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9438 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.07985 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.85944 HKD HONG KONG DOLARI 0.72877 IQD IRAK DİNARI 0.00479 ISK İZLANDA KRONU 0.04595 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01480 HUF MACAR FORİNTİ 0.01939 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10454 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3680 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29036 EGP MISIR LİRASI 0.34390 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.6895 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4581 RSD SIRP DİNARI 0.05385 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1329 SYP SURİYE LİRASI 0.01109 THB TAYLAND BAHTI 0.18570 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6351 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22734 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.0609 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6204 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6649
Okuyucu Yorumları 0 yorum