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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10491 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05263 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3911 BHD BAHREYN DİNARI 15.2582 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5662 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2524 BRL BREZİLYA REALİ 1.4301 CZK ÇEK KORUNASI 0.24709 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00040 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10994 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37911 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00475 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9601 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08011 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86214 HKD HONG KONG DOLARI 0.73394 IQD IRAK DİNARI 0.00482 ISK İZLANDA KRONU 0.04609 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01490 HUF MACAR FORİNTİ 0.01944 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10524 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3732 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29181 EGP MISIR LİRASI 0.34586 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7038 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4600 RSD SIRP DİNARI 0.05407 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1502 SYP SURİYE LİRASI 0.01116 THB TAYLAND BAHTI 0.18681 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6461 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22964 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1142 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6320 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6701

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