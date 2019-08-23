TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10363 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05257 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.3956 BHD BAHREYN DİNARI 15.2748 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5676 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2558 BRL BREZİLYA REALİ 1.4150 CZK ÇEK KORUNASI 0.24722 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.10999 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.37890 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00476 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9723 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08033 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.86121 HKD HONG KONG DOLARI 0.73435 IQD IRAK DİNARI 0.00483 ISK İZLANDA KRONU 0.04611 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01491 HUF MACAR FORİNTİ 0.01938 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10535 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3740 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29037 EGP MISIR LİRASI 0.34755 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7065 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4628 RSD SIRP DİNARI 0.05400 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1505 SYP SURİYE LİRASI 0.01118 THB TAYLAND BAHTI 0.18744 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6478 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.22926 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1227 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6375 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.6716
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