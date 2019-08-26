TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10528 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05324 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4236 BHD BAHREYN DİNARI 15.4038 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5812 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2860 BRL BREZİLYA REALİ 1.4093 CZK ÇEK KORUNASI 0.25024 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11070 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38061 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9722 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08064 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87313 HKD HONG KONG DOLARI 0.74042 IQD IRAK DİNARI 0.00487 ISK İZLANDA KRONU 0.04669 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01500 HUF MACAR FORİNTİ 0.01961 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10625 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3819 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29172 EGP MISIR LİRASI 0.35180 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7207 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4797 RSD SIRP DİNARI 0.05479 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1837 SYP SURİYE LİRASI 0.01127 THB TAYLAND BAHTI 0.18987 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6618 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23140 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1919 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6514 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7058
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