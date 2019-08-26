FİNANS

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 15:44 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.10528 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05324 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4236 BHD BAHREYN DİNARI 15.4038 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5812 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.2860 BRL BREZİLYA REALİ 1.4093 CZK ÇEK KORUNASI 0.25024 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00041 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11070 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.38061 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00479 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 1.9722 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08064 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87313 HKD HONG KONG DOLARI 0.74042 IQD IRAK DİNARI 0.00487 ISK İZLANDA KRONU 0.04669 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01500 HUF MACAR FORİNTİ 0.01961 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10625 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.3819 MXN MEKSİKA PESOSU 0.29172 EGP MISIR LİRASI 0.35180 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7207 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.4797 RSD SIRP DİNARI 0.05479 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.1837 SYP SURİYE LİRASI 0.01127 THB TAYLAND BAHTI 0.18987 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6618 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.23140 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.1919 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6514 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.7058

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra... İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...
Galataport İstanbul: Karaköy Sahili 2020’de kamuya açılıyorGalataport İstanbul: Karaköy Sahili 2020’de kamuya açılıyor
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin elle tutulur bir hikayeye ihtiyacı varEkonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin elle tutulur bir hikayeye ihtiyacı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam yolda

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam yolda

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Poşetler ücretlendirilince ona talep patladı!

Poşetler ücretlendirilince ona talep patladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galataport İstanbul: Karaköy Sahili 2020’de kamuya açılıyor

Galataport İstanbul: Karaköy Sahili 2020’de kamuya açılıyor

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin elle tutulur bir hikayeye ihtiyacı var

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin elle tutulur bir hikayeye ihtiyacı var

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya geriledi

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 6 bin 705 liraya geriledi

MB - Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta 4.2 puan yükseldi

MB - Reel kesim güven endeksi Ağustos'ta 4.2 puan yükseldi

Sektörlerde güven endeksleri Ağustos ayında yükseldi

Sektörlerde güven endeksleri Ağustos ayında yükseldi

MB - Kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldi

MB - Kapasite kullanım oranı yüzde 76.6'ya yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.